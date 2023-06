Juni in Rheinland-Pfalz: Viel Sonne und hohe Temperaturen

Offenbach (dpa/lrs) - . Im Juni schien in Rheinland-Pfalz ungewöhnlich oft die Sonne: Nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es knapp 330 Stunden Sonnenschein. Das sei Rekord, teilte der DWD in Offenbach am Donnerstag nach ersten Auswertungen seiner Messstationen mit. Der Wert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt bei 192 Sonnenstunden.