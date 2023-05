Justiz soll Missbrauchsfall im Bistum Trier untersuchen

Über Jahrzehnte soll ein Priester vor allem Jugendliche sexuell missbraucht haben und seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben. Nach dem Tod des saarländischen Geistlichen 2022 hat dessen Neffe rund 1000 ungerahmte Dia-Aufnahmen in dessen Haus bei Saarbrücken gefunden. Für den Kommissionsvorsitzenden Robbers sticht der Fall bistumsweit heraus. „Soweit mir bisher bekannt, erscheint dieser Fall von der Zahl der Betroffenen her der größte Fall“, hatte der frühere Justizminister von Rheinland-Pfalz gesagt.