Kaiserslautern geht mit gutem Gefühl in die Länderspielpause

„Julian hat in den vergangenen Wochen sehr gute Spiele gemacht. Wir standen vor der Qual der Wahl. Es war keine Entscheidung gegen jemanden, sondern eine Entscheidung für die Mannschaft. Andreas Luthe hat das voll mitgetragen und gesagt: Das ist absolut okay, der Junge hat es verdient“, berichtete Schuster. Er wird nun in den nächsten 14 Tagen im Training genau hinsehen, um die Situation neu zu bewerten. Derzeit spricht jedoch nichts für einen erneuten Torwartwechsel im Südwestderby beim Karlsruher SC am 16. September.