Kaiserslautern in der Ergebniskrise: Kritik von Schuster

Gegen Bielefeld verschlief der FCK nahezu die komplette erste Halbzeit, ließ in der Defensive viel zu viel zu und war mit dem 0:1-Rückstand zur Pause durch Jomaine Consbruchs Treffer nach 15 Minuten noch gut bedient. Das sah auch Trainer Schuster so: „Die erste Halbzeit war dem unwürdig, was wir eigentlich spielen können und auch schon größtenteils in dieser Saison gezeigt haben. Dementsprechend angesäuert sind wir und werden das in einer genauen Analyse aufarbeiten“, sagte der 55-Jährige.