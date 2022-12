Kaiserslautern mit 18 Spielern in Rückrundenvorbereitung

Kaiserslautern (dpa/lrs) – . Vor 350 Zuschauern ist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Zum ersten Mannschaftstraining nach der Winterpause konnte FCK-Trainer Dirk Schuster am Sonntag nur 18 Spieler begrüßen. Terrence Boyd, Erik Durm, Marlon Ritter, René Klingenburg und Lars Bünning fehlten erkrankt. Julian Niehues, der sich zum Ende der Vorrunde am Oberschenkel verletzt hatte, ist weiter im Aufbautraining. Aaron Basenach und Angelos Stavridis haben Urlaub und steigen erst am 2. Januar wieder ein. Mike Wunderlich musste die Einheit schon nach wenigen Minuten mit leichten muskulären Problemen abbrechen.