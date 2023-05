Kammern: Besetzung neuer Stellen braucht immer mehr Zeit

Mainz (dpa/lrs) - . Die Betriebe in Rheinland-Pfalz benötigen immer mehr Zeit für die Besetzung neuer Stellen. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern unter rund 500 Betrieben aller Größen und Branchen im Land braucht jedes zweite der befragten Unternehmen etwa drei bis sechs Monate, um eine neue Stelle zu besetzen. Etwa 15 Prozent der Betriebe benötigten sogar länger als ein halbes Jahr. Gerade kleinere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten seien von dieser Entwicklung stark betroffen. Engpässe gebe es gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der IT- und Kommunikationsbranche.