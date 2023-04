Kampf gegen Tigermücke geht los: Hilferuf an Minister

Klimabedingt wird Experten zufolge die Zahl der Tigermücken-Populationen weiter zunehmen, was das Thema möglicher Krankheitsfälle durch Dengue- oder West-Nil-Viren aufwerfe. Wie der Kabs-Verband mitteilte, müsse man sich im Hinblick auf Tropenkrankheiten aber derzeit keine Sorgen machen. Viren in den Tigermücken könnten sich nur bei sehr warmen Tagen und Nächten vermehren. „Vor dem Sommer passiert in der Richtung erstmal nichts“, teilet eine Sprecherin mit. Die Wahrscheinlichkeit für einen tropischen Krankheitsfall sei in Deutschland weiter sehr gering.