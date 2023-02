Kampf um Galeria-Standorte und Innenstädte

Die Kaufhäuser seien oft ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in den Städten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südwest für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Thomas Scherer, in Mainz. Deren Kunden frequentierten auch sonst den Einzelhandel und belebten ihn mit. Daher gebe es Sorge in den Städten, wie sich das auswirken werde, „wenn so ein Anker geht“. Möglicherweise sei die Gefahr, dass ein Haus geschlossen werde, größer an Doppelstandorten wie in Trier oder in Saarbrücken.