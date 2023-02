Kartoffelbauern klagen über steigenden Zikaden-Befall

„Sobald sie in großer Zahl erscheint, ändert sich das Geschehen auf dem Acker massiv“, sagte Lang. Innerhalb weniger Jahre sei die Art zum „Megaschädling im Ackerbau“ geworden. Die Schilf-Glasflügelzikade übertrage Bakterien, die die Pflanzen schädigen. Die Kartoffelanbauer gaben im Herbst 2022 einem Forschungsteam in Worms den Auftrag, eine Erklärung für die Schäden zu finden. Dabei sei entdeckt worden, dass sich die Zikaden sowohl an Zuckerrüben, als auch an Kartoffeln vermehren und dann neue Felder befallen, sagte Agrarforscher Lang.