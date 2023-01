Kassenärzte-Chef beklagt Bagatellfälle in Notdienst-Praxen

Mainz (dpa/lrs) - . Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, nimmt nach Beschwerden über lange Wartezeiten vor Bereitschaftspraxen auch die Patienten in die Pflicht. „Viele Patienten kommen nur wegen Bagatellfällen in die Bereitschaftspraxen“, sagte Heinz der „Rhein-Zeitung“ (Koblenz/Donnerstag). „Ich möchte, dass die Patienten Verantwortung für das Solidarsystem übernehmen, von dem sie profitieren.“