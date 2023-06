Katastrophenschutzübung bei Hitze vorzeitig beendet

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Eine Katastrophenschutzübung bei großer Hitze ist am Wochenende in Ludwigshafen vorzeitig beendet worden. Bei der Übung am Samstag mit mehr als 300 Teilnehmern hätten sieben Personen Kreislaufprobleme bekommen und seien medizinisch versorgt worden, sagte eine Sprecherin der BG Klinik Ludwigshafen am Montag. Die Übung sei wegen der hohen Temperaturen kurz vor dem Ende eines ersten Durchgangs unterbrochen worden, dann sei nach sorgfältiger Abwägung auf den geplanten zweiten Durchgang verzichtet worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.