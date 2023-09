Katzenbabys aus Feuer gerettet

Kaiserslautern (dpa) - . Vier junge Kätzchen hat die Feuerwehr in der Westpfalz aus einer brennenden Lagerhalle gerettet. Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Erzenhausen bei Kaiserslautern waren am Donnerstagmorgen über hundert Heuballen in Brand geraten, wie das Polizeipräsidium Westpfalz berichtete. Zahlreiche Einsatzkräfte mussten in den Morgenstunden ausrücken. Während die Feuerwehr die Flammen löschte, stieß sie in dem Heulager auf die Katzenbabys. Die Brandursache war zunächst unklar, Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Polizei nicht. Die Schäden wurden auf mehrere tausend Euro geschätzt.