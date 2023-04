Kaum Sonne am Osterwochenende

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bekommen die Sonne über das Osterwochenende nur selten zu Gesicht. Der Karsamstag startet mit dichten Wolken und etwas Regen, zwischendurch sind ein paar Sonnenstrahlen aber nicht ausgeschlossen, wie der wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 11 und 15 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind aus Norden.