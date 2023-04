Kein brütender Uhu: Dom-Rundgang wieder möglich

Speyer (dpa) - . Weil derzeit kein Uhu am Dom in Speyer brütet, gibt das örtliche Domkapitel den spektakulären Säulengang in etwa 30 Metern Höhe ab Ende Mai wieder für Führungen frei. Besucher der sogenannten Zwerggalerie seien dabei durch ein starkes Stahlseil und einen Haltegurt wie bei der Wartung von Industrieanlagen gesichert, hieß es. Der Säulengang führt komplett um die Unesco-geschützte Kathedrale herum und wird seit 2015 für Führungen angeboten. Zuletzt war darauf verzichtet worden, um einen brütenden Uhu nicht zu stören.