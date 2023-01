Keine direkte Finanzhilfe des Landes für „Rhein in Flammen“

Im trockenen August 2022 war die Zahl der Feuerwerke bei „Rhein in Flammen“ von sieben auf fünf verringert worden. Der fahrende Konvoi mit mehr als 35 Schiffen wurde abgesagt - nur 27 versammelten sich in Koblenz unter einem Höhenfeuerwerk. Stephan Wefelscheid, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, befürchtet daher nach eigenen Worten für 2023 eine Finanzierungslücke, „die wohl über kommunale Unterstützung abgefangen werden soll“. Die Stadt Bonn werde das dortige Spektakel „Rhein in Flammen“ 2023 mit bis zu 40.000 Euro unterstützen, um es zu sichern. Nach den Koblenzer Beeinträchtigungen 2022 waren Forderungen nach einem neuen Konzept etwa mit Laser- und Lichtshows in der Rhein-Mosel-Stadt laut geworden.