„Kernige Aufgabe“ gegen Schalke: Mainz kämpft um Europacup

Mainz (dpa) - . Der FSV Mainz 05 will im Endspurt der Fußball-Bundesliga die Chance auf einen Europapokaleinzug noch nutzen. „Wir versuchen, das Maximale herauszuholen“, sagte Cheftrainer Bo Svensson vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Abstiegskandidat Schalke 04. In Bayer Leverkusen (6. Platz/48 Punkte), dem VfL Wolfsburg (7./46) und Pokalfinalist Eintracht Frankfurt (9./43) habe man drei Konkurrenten. „Wir sollen am Ende vor ihnen stehen“, meinte Svensson.