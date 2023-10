Kinder bezahlen mit Falschgeld: Ladenbesitzer ruft Polizei

Ludwigshafen (dpa/Irs) - . Mehrere Kinder haben in einem Lebensmittelgeschäft in Ludwigshafen mit Falschgeld bezahlt. Der Betreiber des Geschäfts habe am Donnerstagabend die Polizei verständigt, als ein elfjähriges Mädchen mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit.