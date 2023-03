Kinder töten Kinder - Experte: Luise seltener Ausnahmefall

Köln (dpa) - . Der Kriminalpsychologe Rudolf Egg hat die Tötung der zwölfjährigen Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg als sehr seltenen Ausnahmefall eingestuft. Dass Mädchen im Kindesalter töten, sei „sehr, sehr ungewöhnlich“, sagte Egg (74) am Mittwoch in einem Interview im WDR-Hörfunk. In seiner Laufbahn habe er einen solchen Fall nicht gehabt, sagte der langjährige Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden - der zentralen Einrichtung des Bundes und der Länder für kriminologische Forschungsfragen.