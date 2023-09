Kita zieht wegen Rattenbefalls in ehemalige Gaststätte

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) - . Nach der Zwangsschließung wegen Rattenbefalls ist die katholische Kita in Weisenheim am Sand in eine ehemalige Gaststätte umgezogen. Diese diente der kommunalen Kita bereits für etwa zwei Jahre als provisorischer Gruppenraum, wie Horst Hilpert am Mittwoch mitteilte, der im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Heilige Theresia vom Kinde Jesus für die Kita zuständig ist.