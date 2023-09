Kleinkraftrad erfasst Kind: Beide kommen ins Krankenhaus

Erpolzheim (dpa) - . Bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad ist ein acht Jahre altes Kind in Erpolzheim (Landkreis Bad Dürkheim) verletzt worden. Es wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie der 17 Jahre alte Fahrer des Kleinkraftrads, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Unfall passierte am Nachmittag in einer langgezogenen Rechtskurve auf der Hauptstraße in Erpolzheim. Dort habe das Kind die Fahrbahn gequert.