Klima bis Katar: Viele Themen in der Fastnacht erwartet

Das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar werde sich wohl in mancher Rede wiederfinden, sagte Willner. „Es gab zwar keine WM-Stimmung in Deutschland. Trotzdem dürfte das Thema als Randerscheinung auftauchen.“ Auch der jüngst aus englischer Haft entlassene Ex-Tennisstar Boris Becker finde vermutlich Erwähnung. „Aber der große Knaller ist das nicht mehr.“