Klimaaktivisten kaum Kosten in Rechnung gestellt

Mainz (dpa/lhe) - . Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat Klimaaktivisten wegen ihrer Klebeaktionen bislang kaum Kosten für die Einsätze der Beamten in Rechnung gestellt. Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation seien in der Stadt Mainz und in Kaiserslautern registriert worden, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.