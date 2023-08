Klimakrise: Sinkendes Grundwasser kann Denkmäler gefährden

In Worms gaben in jüngerer Vergangenheit laut dem Geologen Auras die Tonschichten unter der Synagoge wegen zunehmender Trockenheit mehr und mehr eingelagertes Wasser ab. „Der Ton zog sich deshalb zusammen und die Westfront fing an sich zu senken“, erläuterte Auras. Daher seien eine „umfangreiche Abstützung“ und ständige Überwachung nötig geworden. Die Synagoge ist Teil des Welterbes der sogenannten Schum-Stätten Worms, Speyer und Mainz, Zentren jüdischer Gelehrsamkeit im Mittelalter. Bei einer Tagung im März 2023 in Worms diskutierten Experten auch über eine geeignete dauerhafte Sanierung der Synagoge.