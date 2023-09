Klinikbetrieb läuft nach Brand wieder normal

Boppard (dpa/lrs) - . Nach einem Brand in der Mittelrhein-Klinik in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist diese nach eigenen Angaben in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Alle 116 Patientinnen und Patienten seien wohlauf und könnten gut und sicher versorgt werden, teilte der Träger der Klinik, die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, am Mittwoch mit. Nur wenige Patienten hätten ihre Reha unterbrochen. Brandursache und Schadenshöhe seien aber weiter unklar, die Ermittlungen liefen. Der Brand war nach Polizeiangaben am Sonntagabend in einem leerstehenden Gebäudeteil entstanden. Angrenzende Teile der Reha-Klinik wurden evakuiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand.