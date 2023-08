Knapp 140.000 Besucher bei „Rhein in Flammen“

Koblenz (dpa/lrs) - . Knapp 140.000 Besucher und Besucherinnen haben am Samstagabend nach Angaben der Veranstalter zwischen Spay/Braubach und Koblenz „Rhein in Flammen“ gefeiert. 28 Schiffe fuhren im Korso den Rhein entlang, teilte Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Sonntag in einer Bilanz mit. Vor der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz erleuchtete zum Abschluss ein Höhenfeuerwerk. Die Polizei sprach von einem „reibungslosen Ablauf“.