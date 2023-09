Knapp 72.000 Euro Geldstrafe für Kaiserslautern

Frankfurt/Main (dpa) - . Der 1. FC Kaiserslautern muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans im Gastspiel beim FC Schalke 04 tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhängte am Dienstag eine Geldstrafe in Höhe von 71.900 Euro gegen den Zweitligisten. Der Verein kann davon bis zu 24.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.