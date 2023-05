Koblenz: Hunderte Menschen von Bombenentschärfung betroffen

Koblenz (dpa/lrs) - . Hunderte Menschen müssen am Donnerstag wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Koblenz ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt seien rund 650 Personen von der Evakuierung betroffen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Gebiet in einem Radius von 500 Metern um den Fundort werde am Donnerstagnachmittag um 17.00 Uhr gesperrt und müsse zuvor verlassen werden. Informiert werden Anwohner und anliegende Gewerbebetriebe demnach mit Handzetteln.