Kommen mobile Schwimmcontainer in Rheinland-Pfalz?

Mainz (dpa/lrs) - . Innenminister Michael Ebling (SPD) will vor einer Entscheidung über mobile Schwimmcontainer in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse des Modellprojekts im Nachbarland Nordrhein-Westfalen abwarten. Dabei gehe es etwa auch um die Erkenntnisse zur Wasserqualität in den Poolcontainern, sagte der Innenminister am Donnerstag im Mainzer Landtag.