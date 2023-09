Kommission für „Power in der Personalgewinnung“

Sankt Goar/Berlin (dpa) - . Eine schnellere Beseitigung des Schifffahrt-Engpasses auf dem Mittelrhein zwischen Budenheim und Sankt Goar wird nach Expertenansicht vor allem durch fehlendes Personal behindert. Aktuell sei nur die Hälfte der genehmigten Stellen besetzt, heißt es in dem am Dienstag in Berlin vorgelegten Abschlussbericht der „Beschleunigungskommission Mittelrhein“. Es fehlten unter anderem Ingenieure, Techniker und technische Zeichner. Für die Engpassbeseitigung seien die nicht besetzten Stellen das größte Hemmnis für die angestrebte Projektbeschleunigung.