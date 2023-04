Kommission will gesamtes Material zu Missbrauchsfall sichern

Trier (dpa/lrs) - . Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier will das gesamte kinderpornografische Material aus dem Nachlass eines katholischen Priesters sichern und auswerten. Dies erklärte der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission, Gerhard Robbers, am Dienstag in Trier. Die derzeitige Rechtslage sei aber unzureichend: Es müsse noch geprüft werden, wie das Material rechtmäßig gesichert werden könne, da der Besitz von Kinderpornografie grundsätzlich strafbar sei.