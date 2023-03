Kommunale Steuereinnahmen: Rekord in der Landesgeschichte

Laut Statistischem Landesamt gab es 2022 über alle rheinland-pfälzischen Kommunen hinweg einen positiven Finanzierungssaldo von 945 Millionen Euro. Das waren nur gut 20 Millionen Euro weniger als 2021, als mit 966 Millionen Euro der höchste Wert in der Landesgeschichte erzielt worden war. Ein Finanzierungssaldo berücksichtigt sowohl Ein- als auch Auszahlungen und zeigt so, ob am Jahresende noch Geld in der Kasse ist.