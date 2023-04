Kommunen bemühen sich mehr um klimafreundliche Mobilität

Mainz (dpa/lrs) - . Das Interesse der rheinland-pfälzischen Kommunen an klimafreundlicher Mobilität wächst nach Einschätzung von Umweltministerin Katrin Eder. So seien beim Bundesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) 17 Projekte angemeldet worden, davon fünf neue, heißt es in einer Antwort der Grünen-Politikerin auf eine Kleine Anfrage ihrer Parteikolleginnen Jutta Blatzheim-Roegler und Lea Heidbreder.