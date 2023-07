Konflikt um Kostenübernahme für Flüchtlinge spitzt sich zu

Mainz (dpa/lrs) - . Der Konflikt zwischen dem Land und den Kommunen über die Kostenübernahme der Unterbringung von Flüchtlingen geht in eine neue Runde. Die drei kommunalen Spitzenverbände haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, wie sie am Mittwoch in Mainz mitteilten. „Wir erhoffen uns Klarheit in der Frage, ob es eine Finanzierungsverpflichtung des Landes gegenüber den Kommunen für die erheblichen (Mehr)kosten in allen Bereichen der Fluchtaufnahme gibt“, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalverbände. Eine mögliche Folge könne dann eine Klage gegen das Land sein, hieß es. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Unterstützung erhielten die Kommunen von der oppositionellen CDU. Die Landesregierung äußerte sich zunächst nicht.