„Konstruktives“ Treffen zu Ludwigshafener Grundschulen

Die örtliche Schullandschaft in der zweitgrößten rheinland-pfälzischen Stadt war zuletzt in den Fokus gerückt, weil etwa an der dortigen Grundschule Gräfenau möglicherweise 40 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen müssen. Viele Kinder sprechen schlecht Deutsch oder kommen aus bildungsfernen Familien.