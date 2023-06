Konzert im Kloster: Auftakt des Rheingau Musik Festivals

Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25.000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das RMF „das größte privat finanzierte Festival Europas“ - dank Sponsoren und Kartenerlösen. Über die Bühne geht der 1988 erstmals organisierte Konzertreigen in diesem Jahr zum Beispiel auch in den Rheingau-Schlössern Johannisberg und Vollrads sowie im neuen Casals Forum in Kronberg im Taunus, im Kurhaus und Kurpark in Wiesbaden sowie in der Mainzer Rheingoldhalle.