Kosten schmerzen Spargelbauer - Verband: Umsatzbringer

Konsumenten hätten in diesem Jahr wegen der Inflation nicht so viel Geld übrig. Wegen des Krieges in der Ukraine seien die Energiekosten hoch, und im Oktober sei der Mindestlohn von 10,45 Euro auf 12 Euro erhöht worden. „Der Mindestlohn ist ein sehr großer Posten“, sagte Köhr. Er mache die Hälfte der Gesamtkosten aus. „Die Produktionskosten sind deutlich höher als im vergangenen Jahr.“