Kran in der Pfalz umgestürzt: Fahrer leicht verletzt

Brücken (dpa/lrs) - . Im pfälzischen Brücken (Landkreis Kusel) ist am Samstag ein Kran umgestürzt. Der Fahrer des Kranwagens verletzte sich beim Unfall leicht, wie die Polizeiinspektion Kusel am Sonntag mitteilte. Durch glückliche Umstände seien keine Gebäude oder Fahrzeuge zu Schaden gekommen, hieß es. Der Rettungsdienst brachte den Kranfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Weshalb der Kran umkippte, war zunächst unklar.