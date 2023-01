Krankenkasse sieht abnehmende Zahngesundheit: Vergleich gut

Mainz (dpa/lrs) - . Die Zahngesundheit der Rheinland-Pfälzer ist einer Studie der Barmer-Versicherung zufolge in den vergangenen Jahren etwas schlechter geworden - im Bundesländervergleich aber immer noch gut. Die durchschnittliche Zeit der 20-Jährigen ohne Zahnbehandlung ist danach zwischen 2012 und 2020 um einen Monat auf 4,7 Jahre gesunken, wie die Landesgeschäftsführerin der Barmer-Krankenkasse in Rheinland-Pfalz, Dunja Kleis, am Mittwoch in Mainz sagte. Bei den 40-Jährigen blieb die Zeit ohne Füllung, Wurzelbehandlung oder Zahnentfernung mit 2,3 Jahren zwar unverändert. Bei den 60-Jährigen verringerte sich die Pause zwischen den Behandlungen aber um zwei Monate auf 2,2 Jahre.