Kritik an Grundsteuermodell des Bundes scharf

Schöll verwies auf das Gutachten des Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff, nach dem der Jurist das in elf Bundesländern angewandte Gesetz des Bundes als verfassungswidrig einstuft. Während beim Modell des Bundes anhand von Angaben wie dem Baujahr und dem Bodenrichtwert der Wert des Grundbesitzes ermittelt werden soll, wird etwa in Bayern ein reines Flächenmodell umgesetzt. Verfassungsrechtler Kirchhoff hält in nach seinem Gutachten die Grundsteuer-Berechnung über den Bodenrichtwert generell für problematisch im Vergleich etwa zu Modellen nur mit Fläche und Gebäudeart.