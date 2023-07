Kühlere Temperaturen zum Juli-Start

Offenbach (dpa/lrs) - . Von hochsommerlichen Werten ist an den ersten Juli-Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nichts zu spüren. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag zwischen 21 und 25 Grad. Dabei ist es wolkig und größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich im Norden kann es lokal zu schwachen Schauern kommen. Vor allem in Hochlagen ist eine frische Brise zu spüren. In der Eifel kühlt es in der Nacht zu Montag auf bis zu neun Grad ab.