Kühles Wetter am Dienstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Dienstag kühl und regnerisch. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen mit. Demnach sollen die Temperaturen höchstens Werte von 14 bis 18 Grad und um die 11 Grad in höheren Lagen erreichen. Vereinzelte Schauer vom Vormittag ziehen bis zum Nachmittag ab. Danach soll es meist niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Mittwoch laut DWD auf 6 bis 0 Grad. In der Eifel ist bei minus 3 Grad örtlich mit Frost zu rechnen.