Künftiger Boehringer-Deutschlandchef setzt auf Kontinuität

Am Stammsitz in Ingelheim sei man in Sachen Nachhaltigkeit schon sehr weit. Im ersten Quartal des kommenden Jahres gehe dort etwa ein Biomasseheizkraftwerk ans Netz, das einen Großteil der Versorgung stemme. Am zweiten großen Standort in Biberach sei der Weg noch weiter, dort sei Boehringer noch zu 90 Prozent von fossilen Energieträgern abhängig.