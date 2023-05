Kultursommer eröffnet: Bis Oktober gut 200 Projekte

Trier (dpa/lrs) - . Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den 32. Kultursommer in Rheinland-Pfalz eröffnet. Unter dem Motto „Kompass Europa: Westwärts“ gibt es bis Oktober landesweit gut 200 Kulturprojekte. Der Start ist eingebettet in ein dreitägiges Kulturfest in Trier. Dreyer eröffnete den Kultursommer dort am Samstag zusammen mit dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Kulturministerin Katharina Binz (Grüne).