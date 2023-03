Kunsthalle befasst sich mit Fledermaus-Perspektiven

Mainz (dpa/lrs) - . Videos, Lavalampen, Textilien und ein Heuhaufen: Mit der Wahrnehmung nichtmenschlichen Lebens befassen sich vier internationale Künstlerkollektive in der ersten Ausstellung der Kunsthalle Mainz in diesem Jahr. „What ist it like to be a bat?“ (Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?) lautet der Titel des Projekts, das von diesem Freitag bis zum 4. Juni zu sehen ist. „Ist Objektivität möglich? Oder die subjektive Perspektive unausweichlich?“, beschreibt Interims-Direktorin Yasmin Afschar die Leitfrage „der vier kleinen Einzelausstellungen“, die ein Dialog verbinde.