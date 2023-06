Kunsthalle Mainz zeigt Arbeiten von Olga Fröbe-Kapteyn

Mainz (dpa/lrs) - . Antikolonial und machtkritisch: Die Kunsthalle Mainz lädt mit einer neuen Ausstellung ein, Werke der Künstlerin Olga Fröbe-Kapteyn und fünf moderner Kunstschaffenden zu entdecken. Das Projekt mit dem Namen „Olga Fröbe-Kapteyn - Tiefes Wissen“ ist von diesem Freitag an bis zum 17. September zu sehen. Die zeitgenössischen Arbeiten der beteiligten Künstlerinnen, Künstler und Duos Kerstin Brätsch, Hylozoic/Desires, Mountain River Jump! und Sriwhana Spong schlagen dabei „die Brücke in die Gegenwart“, wie es in einer Pressemitteilung der Kunsthalle hieß.