Kurze Sommerpause beendet: FCK startet Saisonvorbereitung

Der 55-Jährige bestätigte zudem, dass sich der Verein mit potenziellen Neuzugängen in guten Gesprächen befinde. „Wir möchten uns qualitativ in der Breite und in der Spitze noch besser aufstellen. Ich glaube, dass in dieser Transferperiode relativ spät noch Spieler mit guter Qualität auf den Markt kommen“, sagte Schuster. Keine Rolle mehr in den Planungen des Trainers spielt Hikmet Ciftci.