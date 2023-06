Kurzfristige Bahnausfälle zwischen Kaiserslautern und Bingen

Region. Auf den Bahnlinien zwischen Kaiserslautern und Bingen wird es am Dienstag und Mittwoch zu mehreren Zugausfällen kommen. Auf zwei Strecken wird der Verkehr sogar vollständig eingestellt. Zuerst hat die Rheinpfalz darüber berichtet. Mehrere Regionalzüge fielen am Morgen laut Meldungen der DB Regio AG-Mitte in Teilen von Rheinland-Pfalz aus. Grund sei „ein außergewöhnlich hoher Schadstand bei Fahrzeugen“ und kurzfristiger Personalausfall, so das Unternehmen auf Twitter.