Labbadia bei VfB-Comeback mit Mavropanos: Stenzel auf Bank

Stuttgart (dpa) - . Bruno Labbadia startet mit dem zuletzt angeschlagenen Konstantinos Mavropanos in sein erstes Pflichtspiel nach seiner Rückkehr zum schwäbischen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Auch Nikolas Nartey steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 in der Startelf. Außenverteidiger Pascal Stenzel nimmt dagegen zunächst nur auf der Bank Platz. Für den kroatischen Nationalspieler Borna Sosa, der erst in dieser Woche ins individuelle Training eingestiegen war, reichte es aufgrund seiner Adduktorenprobleme noch nicht für einen Platz im Kader.