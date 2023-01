Labbadia verpasst Sieg mit Stuttgart bei Bundesliga-Rückkehr

Dirigierend stand der Coach, in seinen ersten VfB-Jahren 2011 als Retter des VfB erfolgreich, an der Seitenlinie. Und klatschte aufmunternd, als Silas erstmals aufs Tor schoss (4.), auch wenn es ungefährlich blieb. Mehr als eine halbe Stunde sah Labbadia eine Partie mit so gut wie keinen Höhepunkten. Der Abstiegskandidat hatte Probleme im Spielaufbau, es fehlte die Klarheit und Kreativität im Angriff. Sturmspitze Guirassy war lange kaum eingebunden.