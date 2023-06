Länder wappnen sich gegen steigende Waldbrandgefahr

Gibt es im Saarland und in Rheinland-Pfalz ein ähnlich hohes Risiko für Waldbrände wie etwa in Brandenburg? Die Wälder in beiden Bundesländern gelten als nur gering brandgefährdet. Verantwortlich dafür ist auch der hohe Laubholzanteil. „Laubbäume enthalten anders als Nadelbäume keine Harze und Öle“, sagt Waldschutzreferent Tobias Stubenazy vom Landesbetrieb Forsten in Rheinland-Pfalz. Hier liege der Laubwaldanteil bei 60 Prozent, bei Bäumen unter vier Metern sogar bei drei Vierteln. Tatsache sei aber auch, dass nach vier Trockenjahren rund 80 Prozent der Bäume krank seien. „Auch in Mischwäldern sehen wir zunehmend Absterbeerscheinungen. Das macht uns Sorge“, so der Forstwissenschaftler. Ziel sei es, die Bäume zu mehr Resilienz zum Klimawandel zu begleiten.